Hidroven sustituyó 40 metros de tuberías de aguas servidas en FLA

Este trabajo atendió de forma inmediata a 1.200 familias de la localidad

CIUDAD MCY.- En cumplimiento con las orientaciones emanadas por el Gobierno Bolivariano para garantizar la optimización de los servicios públicos y el buen vivir del pueblo, el equipo multidisciplinario del Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas (MinAguas), ejecutó con éxito la sustitución de 40 metros de tuberías para aguas servidas en el municipio Francisco Linares Alcántara.

Las labores contemplaron el rompimiento de la capa asfáltica y el posterior reemplazo de 40 metros de tuberías de 12 pulgadas de diámetro de PVC en la avenida principal de Coropo, específicamente a la altura de Residencias ‘’Laguna Coropo’. Esta intervención técnica permite solventar las afectaciones en el sistema de recolección y garantizar la salubridad en la zona.

Gracias a estas acciones oportunas, se consolida la atención directa a 1.200 familias pertenecientes a parte de la Comuna ‘’Gran Cacique Coropo ‘’ y parte de la Comuna ‘’Comandante Supremo Fundocoropo’’, fortaleciendo los planes para la optimización y la gestión eficiente impulsada por el Ejecutivo nacional en materia hídrica.

De esta manera, el Ministerio del Poder Popular de Atención de las Aguas, a través de Hidroven, reafirma su compromiso de continuar trabajando de la mano del Poder Popular organizado para consolidar el mantenimiento de los servicios en todo el territorio nacional.

PRENSA MINISTERIO DE LAS AGUAS

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