Con un 70% de asistencia inició el año escolar 2026 – 2027 en Ribas

CIUDAD MCY.- El pasado 14 de septiembre de 2026, arrancó oficialmente el período escolar 2026-2027 en el municipio José Félix Ribas, con 112 escuelas operativas y una asistencia inicial cercana al 70% de la matrícula. Para este nuevo ciclo académico, se estima atender a aproximadamente 23.000 niños, niñas, jóvenes y adolescentes en las distintas etapas educativas de la entidad.

La jornada de apertura contó con un despliegue institucional desde la Escuela Álvarez Jaramillo, liderado por la coordinadora municipal del Centro por la Calidad Educativa, profesora Yoselin Martínez, la directora del plantel, Diana Mentado, e integrantes de las comunidades locales. Asimismo, se sumaron equipos multidisciplinarios de deporte, cultura, la Policía Municipal y el SENAE.

Durante el recorrido, el alcalde Juan Carlos Sánchez destacó la importancia de garantizar un inicio de clases óptimo para la población estudiantil,

«aquí estamos todas y todos orientados en dar el mejor inicio de clase para que nuestros niños y nuestras niñas se sientan en las mejores condiciones’’

La autoridad municipal resaltó que este abordaje se realiza en articulación directa con la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, y bajo los lineamientos del ministro de Educación, Héctor Rodríguez.

«Vamos todos a este inicio de clase con alegría, que nuestros niños sientan el amor, el cariño de todas las instituciones del gobierno bolivariano», afirmó Sánchez, subrayando que el propósito es acompañar a los estudiantes para que culminen con éxito su año escolar.

«Todo lo que hacemos, lo hacemos por nuestros niños y por nuestras niñas, por nuestros jóvenes, por nuestros adolescentes, por el futuro de nuestro país», concluyó el mandatario local.

PRENSA ALCALDÍA DE RIBAS

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