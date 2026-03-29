Hockey sobre césped listo para conquistar cupo mundial 2027

CIUDAD MCY.- La selección nacional de hockey sobre césped ya esta lista para asumir la Copa Panamericana Junior La selección nacional de hockey sobre césped ya está lista para asumir la Copa Panamericana Junior 2026, que se disputará del 6 al 18 de abril en Santiago de Chile, en donde los tres primeros países de cada categoría se clasificarán para la Copa Mundial Junior de Hockey FIH 2027.

De cara a este compromiso internacional, el viceministro de Alto Rendimiento, Henyelberth Herrera, entregó la dotación de uniformes de competencia, indumentaria de entrenamiento, maletas de viaje y suplementos para afrontar el torneo clasificatorio.

El cuerpo técnico y los jugadores manifestaron su compromiso de competir al más alto nivel y dejar en alto el nombre del país, con el objetivo de alcanzar un cupo histórico que los proyecte hacia la élite mundial del hockey sobre césped, reseñó MinDeporte en su sitio web.

Calendario

El equipo nacional afrontará un exigente calendario en la fase inicial:

Lunes 6 de abril: vs. Canadá – 12:00 p.m.

Martes 7 de abril: vs. Argentina – 1:00 p.m.

Viernes 10 de abril: vs. México – 12:00 p.m.

Domingo 12 de abril: vs. Estados Unidos – 4:00 p.m.

Lunes 13 de abril: vs. Chile – 6:00 p.m.

Miércoles 15 de abril: vs. Brasil – 2:00 p.m.

Respaldo institucional

Durante la entrega de la dotación, el presidente del Instituto de Deportes del estado Lara, Eliécer Fréitez, alabó el respaldo al equipo nacional. “Hoy no solo entregamos una indumentaria, entregamos la confianza de todo un país. Estos jóvenes son el reflejo de la perseverancia y el talento que caracteriza a nuestra generación de oro”, aseguró.

Asimismo, envió un mensaje de aliento a la delegación venezolana. “Desde el estado Lara, rumbo a Santiago de Chile, nuestros atletas junior representan lo mejor del hockey nacional; les deseamos el mayor de los éxitos en esta competencia premundial, con el respaldo de nuestras autoridades deportivas y de todo un país que cree en ustedes”, concluyó.

FUENTE:VTV

FOTO:CORTESIA