Chicas del Aragua Voleibol Club concretaron barrida ante La Guaira en Maracay

Igualadas las acciones, Aragua mostró carácter y temple competitivo en el 5to set, asegurando así la victoria y el doble triunfo ante las litoralenses.

CIUDAD MCY.- El Aragua Voleibol Club selló la barrida en casa frente a Nacionales de La Guaira tras imponerse en un emocionante encuentro 3-2 en el Gimnasio Mauricio Johnson del Polideportivo Las Delicias, reafirmando su fortaleza como local.

Luego de la victoria del día anterior, el conjunto aragüeño salió decidido

a cerrar la serie, repitiendo su sexteto inicial con Leydi Colina (capitana), Keryins Saavedra (líbero), Kamilly Vitória, Dora Barrios, Yllen Gutiérrez, Nelxalba Mejías y Luciana Hernández.

El primer set fue el reflejo del enfoque defensivo del equipo, logrando imponerse 26-24 con una destacada actuación ofensiva de la brasileña Kamilly Vitória.

Para el segundo parcial, Aragua elevó su nivel y dominó con claridad 25-19, gracias a la gran conexión entre Yllen Gutiérrez y Kamilly Vitória, así como el rendimiento imponente de Dora Barrios, quien fue determinante en todos los aspectos del juego.

Sin embargo, Nacionales de La Guaira reaccionó y obligó al máximo esfuerzo, llevándose el tercer set 25-20 y el cuarto 25-22, aprovechando algunos ajustes en su juego para igualar el marcador 2-2.

En el set decisivo, Aragua mostró carácter y temple competitivo para cerrar el partido 15-12, asegurando así la victoria y la barrida en la serie de fin de semana.

Dora Barrios fue nombrada Jugadora Más Valiosa del encuentro, firmando una destacada actuación con 14 puntos, además de sobresalir especialmente en el bloqueo (+8), sumando también en servicio (+4) y defensa y ser pieza clave en el triunfo del sexteto.

Tras el compromiso, Barrios resaltó la confianza y la actitud como factores determinantes.

“Tuvimos mucha confianza y eso es lo que trajimos hoy a la cancha. En momentos de tensión logramos cerrar el encuentro. Nos vamos victoriosas los dos días”, afirmó la volibolista.

Asimismo, Barrios dejó claro el crecimiento colectivo del equipo al expresar que, “La diferencia ha sido la actitud. Hemos asumido el compromiso y la responsabilidad, y eso ha marcado que el equipo salga victorioso. La casa se respeta”,

Finalmente, agradeció el respaldo de la afición aragüeña.

“El entorno está maravilloso, la gente siempre nos apoya. Gracias de parte de todo el equipo por estar con nosotros. Ese apoyo nos da mucho ánimo”, sentenció.

Con este resultado, Aragua Voleibol Club mantiene su invicto en casa este fin de semana y confirma su crecimiento colectivo en esta campaña.

El próximo reto del conjunto aragüeño será nuevamente en el Gimnasio Mauricio Johnson, donde recibirá los días 04 y 05 de abril a Centellas de Guayana, ambos encuentros pautados para las 11:30 de la mañana.

La invitación queda abierta para la afición, el equipo sigue demostrando que en casa se juega con orgullo y determinación.

Prensa Aragua VC

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