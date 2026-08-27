Homenaje a Federico García Lorca se da en 6 estaciones

CIUDAD MCY.- La Obra «Granada, Traición y Crimen», tomó los espacios del Teatro Alberto de Paz y Mateos, en Caracas, para desplegar un innovador montaje escénico fundamentado en el universo literario del poeta y dramaturgo español Federico García Lorca a 90 años de su fusilamiento.

La Compañía Nacional de Teatro (CNT), @Cnteatro, ofreció los detalles de esta producción sin precedentes, anunciando que la temporada comenzará este jueves 27 de agosto y se mantendrá en cartelera hasta el 13 de septiembre, con funciones pautadas a las 7:00 p. m.

Este viaje dramatúrgico fue concebido por el maestro Aníbal Grunn tras más de ocho meses de investigación, en compartida dirección escénica con Carlos Arroyo y Rufino Dorta.

El proyecto de «Granada, traición y crimen», desarrollado por el maestro Grunn, se configura como un riguroso tributo al pensamiento y la trágica trayectoria de Federico García Lorca. Conocedor del español desde los 13 años, esta pieza le nace como un tributo poético a su vida y a su visión premonitoria. En lugar de optar por una estructura biográfica tradicional, la pieza articula un tejido dramático que entrelaza cartas, lírica y pasajes emblemáticos de obras fundamentales como Yerma y La casa de Bernarda Alba. Esta aproximación intertextual busca descifrar la dimensión premonitoria de su poesía y reflexionar sobre los acontecimientos de 1936 que derivaron en su arresto y posterior asesinato.

“Sin Lorca yo no estaría haciendo teatro, tampoco hubiera entendido la vida y la muerte”, confesó.

Uno de los elementos centrales del montaje es su naturaleza itinerante, estructurada en seis estaciones a lo largo del recinto teatral. Al respecto, el codirector Rufino Dorta detalló la intencionalidad de este formato, «El mayor desafío ha sido romper la convención espacial habitual».

«Queremos que el espectador camine la obra, se desplace por rincones no convencionales del teatro y sienta que está inmerso directamente en la atmósfera y en la tensión dramática de la historia».

Por su parte, la actriz Ariana León, en representación del equipo artístico, precisó el alcance del trabajo acumulado durante meses: «Somos 36 intérpretes en escena sumando al elenco estable, al emergente y al laboratorio de creación teatral, acompañados por más de 50 profesionales en el área técnica».

Desde marzo trabajaron junto a la maestra Carmen Ortiz, con la música de Julia Carolina Ojeda, y bajo la producción de Arístides Muñoz y Jason Hernández, para construir un lenguaje corporal «que fusiona la raíz gitana con nuestra propia identidad venezolana», destacó León.

Todos coinciden en que Lorca es uno de los poetas, dramaturgo y director teatral, más influyente y popular de la literatura española del siglo XX y que, como miembro estelar de la Generación del 27, fusionó las corrientes de vanguardia, como el surrealismo, con las raíces populares y el folklore andaluz.

La puesta en escena de la Compañía Nacional de Teatro, impulsada bajo el cobijo del Ministerio del Poder Popular para la Cultura en colaboración con Artenativo y Juan Carlos Azuaje en la producción, estará disponible para el público mayor de 16 años, de jueves a domingo a las 7:00 p. m., con un costo de 5 dólares al cambio oficial.

FUENTE : CIUDAD CCS

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