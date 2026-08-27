En esta oportunidad, el Ministerio de Turismo, a través de Inatur, llevó la iniciativa hasta Chuspa y Chichiriviche de la Costa (La Guaira).

“Un espacio diseñado para potenciar la atención, compartir herramientas clave y elevar la calidad de la hospitalidad de la mano de quienes reciben a los visitantes con la mejor actitud. Porque un prestador capacitado no solo ofrece un servicio, crea recuerdos que perduran”, detalló Inatur tras una visita a Guayabal.

En cuanto al despliegue del plan en Chuspa, se está implementando el modelo de las 5A del turismo (Atractivo, Accesibilidad, Alimentación, Alojamiento y Animación) con los emprendedores de la zona y garantizar “la recuperación económica local”.

“¡Chuspa se renueva para recibir al turismo con calidad, calidez y el mejor servicio costero!”, refirió el Ministerio de Turismo.

El Plan de Integral de Formación Turística capacitó a más de 50 prestadores de servicios en Chichiriviche de la Costa, estado La Guaira.

“El taller busca fortalecer las capacidades locales e impulsar la recuperación económica de la zona tras el evento sísmico del pasado 24 de junio. Mediante ponencias centradas en los fundamentos del turismo, se avanza en la construcción de un modelo sostenible de la mano de la ministra Daniella Cabello, alineados con las políticas de la presidenta (E) Delcy Rodríguez ​¡El turismo es recuperación y futuro!”, destacó la cartera turística.

FUENTE : MINCULTURA

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