Hospital de las Familias celebra su 37º aniversario

El Hospital de las Familias se ha convertido en un espacio de salud, de aprendizaje y encuentro, donde la excelencia médica se combina con el espíritu humano y comunitario

CIUDAD MCY.- El Hospital de las Familias conmemoró su 37º aniversario por todo lo alto, con una programación especial diseñada para fortalecer los lazos entre compañeros y enriquecer la experiencia de toda la comunidad hospitalaria.

En este festejo, también se desarrollaron actividades formativas, recreativas y culturales, que permitieron compartir conocimientos, fomentar la integración y celebrar el compromiso de quienes forman parte de esta institución.

Dentro de las actividades, se llevó a cabo la ponencia «Actitud en tiempos de retos», dictada por el reconocido conferencista corporativo Daniel Garcés enfocada en fortalecer la resiliencia del personal médico, administrativo y de servicios.

Este 37 aniversario no solo representa un hito en la historia del hospital, sino también una oportunidad para reconocer el esfuerzo de profesionales y colaboradores que, día a día, trabajan por brindar atención de calidad a las familias.

UN HOSPITAL QUE COMUNICA Y CONECTA

Más allá de las paredes del Hospital de las Familias ha logrado un hito histórico en su estrategia de comunicación: alcanzar más de 30,000 seguidores en sus redes sociales, instagram y tiktok.

Esta proyección del «día a día» hospitalario no solo ha servido para informar, sino para humanizar la labor de los profesionales de la salud y ofrecer herramientas de prevención a la familia.

FUENTE: HOSPITAL DE LAS FAMILIAS | CIUDAD MCY

FOTOS: CORTESÍA