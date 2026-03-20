Más de 150 personas se desplegaron durante jornada de limpieza en la UC

Áreas de uso común, jardinerías y zonas deportivas serán atendidas durante este trabajo de limpieza en la casa de estudios ubicada en La Morita

CIUDAD MCY.- En las instalaciones de la Universidad de Carabobo, núcleo Aragua, ubicado en La Morita 2 del municipio Francisco Linares Alcántara, continúan los trabajos de limpieza profunda en áreas comunes y deportivas con el objetivo de brindar espacios en óptimas condiciones para estudiantes y personal que hace vida en esta casa de estudio.

La amplia jornada cuenta con poda, recolección de desechos vegetales y desmalezamiento, acción que se ejecuta desde el pasado martes de manera continua hasta la fecha con una primera intervención en el estadio de béisbol. Cabe destacar que, en esta jornada se han sumado 150 hombres y mujeres de instituciones como, Fundaragua, Vías de Aragua, Fundaparques y la alcaldía de FLA.

COMUNIDAD UNIVERSITARIA AGRADECIDA

Frank Motta, comisionado del rectorado del núcleo Aragua y profesor de la Universidad de Caabobo, no ocultó su agradecimiento por este operativo que se desarrolla en materia de limpieza y embellecimiento del recinto universitario. «De verdad, muy necesario, muy requerido, jornadas que se vienen realizando durante la semana. En principio fue iniciada por la alcaldía del municipio, y hoy se está sumando toda esta maquinaria, equipo y personal de la gobernación del estado de Aragua», al tiempo que acotó, que se estarán beneficiando más de 4 mil personas que hacen vida en el recinto estudiantil.

Por su parte, Bárbara Medina, estudiante de la Universidad de Carabobo y perteneciente a la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios, extendió su agradecimiento a la vocera del Poder Popular en la Gobernación de Aragua, Joana Sánchez y el alcalde del municipio, Víctor Bravo, ya que desde el día lunes inició el levantamiento de información de las áreas que serán intervenidas.

Allan Díaz, estudiante de la carrera de administración comercial, también expresó su agradecimiento por la labor que se está haciendo en la universidad, solicitando la intervención de las áreas de deporte faltantes, ya que es de mucha utilidad para los estudiantes de esta casa de estudio, así como también, ya se ha realizado el despeje en otras áreas de espacios común y entrada alterna a la universidad.

ELIMAR PÉREZ

FOTOS: CIUDAD MCY