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Serranía Las Delicias reabre paso tras labores de control ambiental

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PorRafael Velásquez

Mar 21, 2026

 

El cierre preventivo de la serranía había sido establecido por Inparques como una acción administrativa orientada a proteger tanto a los visitantes como al ecosistema, facilitar el despliegue operativo y evitar incidentes durante el desarrollo del incendio

CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de Parques (Inparques) Aragua, anunció la reapertura del sector Serranía Las Delicias, en el Parque Nacional Henri Pittier, a partir de este sábado 21 de marzo, luego de culminar las labores de control del incendio forestal y los trabajos preventivos en la zona.

La medida, informada a través de sus plataformas digitales, responde al restablecimiento de condiciones seguras para el disfrute de este espacio natural, tras días de restricción motivada por el siniestro registrado en áreas del parque, que afectó más de 100 hectáreas de vegetación y movilizó a equipos de emergencia para contener su propagación.

Durante la contingencia, bomberos forestales, guardaparques y organismos de seguridad se mantuvieron desplegados ejecutando acciones de combate directo, control de focos activos y mitigación del impacto ambiental, logrando finalmente estabilizar la situación.

Paralelamente, se realizaron labores de mantenimiento preventivo en los cortafuegos, fundamentales para reducir riesgos ante nuevos eventos propios de la temporada seca.

Con la reapertura, el instituto reiteró el llamado a la colectividad a hacer uso responsable del área, cumpliendo estrictamente las medidas de prevención, a fin de resguardar este importante pulmón vegetal del estado Aragua y preservar su biodiversidad.

Es importante mencionar que la Serranía Las Delicias constituye uno de los principales espacios de recreación y encuentro con la naturaleza en la región, por lo que su reactivación representa un avance en la recuperación progresiva de las áreas afectadas y en el equilibrio entre conservación ambiental y disfrute ciudadano.

REINYMAR TOVAR

FOTOS : CORTESIA

 

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Por Rafael Velásquez

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