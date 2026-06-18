Hospital de Las Tejerías supera las 500 cirugías bajo Plan Quirúrgico Municipal

La cifra forma parte del balance operativo del centro hospitalario, que además registra más de 7 mil atenciones en emergencia, más de 3 mil consultas externas y la ejecución de cirugías programadas bajo un esquema de evaluación semanal especializada.

CIUDAD MCY.- Las intervenciones quirúrgicas en el Hospital “Doctor José Gregorio Hernández” de Las Tejerías alcanzan las 515 operaciones, cifra que refleja la dinámica del Plan Quirúrgico Municipal y la reorganización de la atención especializada en la institución.

El balance fue ofrecido por la directora del centro asistencial, Betania Salinas, quien detalló que el resultado corresponde al proceso de captación iniciado el pasado 15 de enero, mediante el cual se activaron turnos quirúrgicos para la atención de pacientes con patologías como lipomas, hernias, eventraciones, esterilizaciones así como histerectomías, entre otras intervenciones.

Salinas explicó que el esquema de atención ha permitido ordenar la respuesta quirúrgica en el municipio, garantizando condiciones clínicas adecuadas y un seguimiento posoperatorio satisfactorio para los pacientes intervenidos.

CIRUGÍA ORGANIZADA EN RED

En este contexto, la directora del centro asistencial señaló que el Plan Quirúrgico Municipal fue ideado por el mandatario municipal, Régulo La Cruz, con el propósito de saldar la deuda quirúrgica existente con el pueblo tejerieño.

Indicó que la iniciativa se desarrolla en articulación con el Gobierno nacional y regional, junto al equipo médico-quirúrgico del hospital, lo que ha permitido la organización de diversas intervenciones.

Precisó que dentro de estas jornadas se atienden patologías como miomatosis uterina, litiasis vesicular, hernias, eventraciones, lipomas, esterilizaciones masculinas y femeninas, varicocele, hidrocele, así como quistes sebáceos, lunares y verrugas, entre otras condiciones quirúrgicas de resolución electiva.

En ese mismo sentido, Salinas señaló que el hospital mantiene un sistema de captación activa, en el cual los pacientes pueden acudir directamente a la institución para ser evaluados y canalizados.

EVALUACIÓN SEMANAL MÉDICA

Cada miércoles se desarrolla una jornada de captación y valoración especializada, con la participación de cirujanos y anestesiólogos, quienes evalúan los casos y determinan su programación quirúrgica en las siguientes semanas.

Este mecanismo permite organizar la lista de intervenciones de acuerdo con la prioridad médica en el centro de salud.

CAPACIDAD ASISTENCIAL AMPLIADA

En paralelo al Plan Quirúrgico, la unidad hospitalaria mantiene un volumen sostenido de atención en sus principales servicios. En el área de emergencia se han atendido más de 7 mil personas, mientras que las consultas externas superan los 3 mil pacientes en especialidades como pediatría, ginecología, obstetricia, neurocirugía, cirugía, anestesiología y traumatología, además del servicio de otorrinolaringología.

Asimismo, se han registrado más de 50 nacimientos en lo que va de año, como parte de la actividad asistencial de la red hospitalaria.

DIÁLISIS Y DIAGNÓSTICO CONTINUO

La unidad de diálisis atiende actualmente a 47 pacientes activos distribuidos en tres turnos semanales, lo que representa un total de 138 atenciones semanales dirigidas a pacientes con tratamiento renal sustitutivo.

En el área de laboratorio clínico, el hospital ha brindado más de 8 mil atenciones, fortaleciendo la capacidad diagnóstica para el abordaje oportuno de distintas patologías.

Desde la dirección del hospital se reiteró la disposición de los servicios para la atención permanente de la población, tanto en áreas de emergencia como en consultas externas, consolidando la operatividad del centro asistencial en el municipio Las Tejerías.

REINYMAR TOVAR

FOTOS:CORTESIA