Poder Legislativo de Aragua rindió homenaje a la UBA

Los integrantes del Consejo Legislativo Bolivariano del estado destacaron la trayectoria de esta Alma Mater como una institución de vanguardia en la formación académica de los aragüeños.

CIUDAD MCY.- La directiva del Consejo Legislativo del estado Bolivariano de Aragua (Cleba), realizó una sesión especial donde rindió un emotivo homenaje a la Universidad Bicentenaria de Aragua (UBA) con motivo su cuadragésimo aniversario.

La jornada se realizó en las instalaciones del Forum Bicentenario de la referida casa de estudio, la cual estuvo encabezada por Katiana Hernández, presidenta del Cleba; acompañada de Basilio Sánchez Aranguren, rector emérito y presidente del Consejo Superior de la UBA, Edilia Papa, rectora de la institución, entre otras autoridades.

El acto sirvió como escenario para otorgar condecoraciones al personal docente y administrativo, reconociendo de primera mano los avances institucionales y el impacto del trabajo que realizan diariamente en la formación de los ciudadanos.

La legisladora Hernández, destacó la trayectoria de la casa de estudios como una institución a la vanguardia de la formación de los aragüeños, resaltando sus aportes sustanciales para el desarrollo de todo el país.

«Hoy honramos a la Universidad Bicentenaria de Aragua en su cuadragésimo aniversario, queremos agradecer y reconocer a toda la comunidad universitaria, en especial a los docentes, a sus fundadores y a las autoridades que hoy dirigen los destinos de esta universidad abierta a la tecnología y a la formación transformacional de jóvenes, hombres y mujeres».

​Finalmente, las autoridades parlamentarias hicieron un reconocimiento público a Basilio Sánchez Aranguren y a la rectora Edilia Papa por su profundo compromiso y responsabilidad de llevar las riendas de la prestigiosa Alma Mater dentro del estado Aragua.

IRENE RODRÍGUEZ

FOTOS:CORTESÍA