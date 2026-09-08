Hoy se celebra el Día Internacional del Periodista

CIUDAD MCY.- El 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional del Periodista en homenaje al escritor y cronista checo Julius Fučík, ejecutado por el régimen nazi en 1943. La fecha fue institucionalizada en 1950 durante el IV Congreso de la Organización Internacional de Periodistas celebrado en Bucarest, con el fin de recordar el sacrificio de quienes ejercen el oficio con valentía.

Fučík, referente de la resistencia en Praga, fue detenido por la Gestapo en 1942. Durante su encarcelamiento, redactó clandestinamente en tiras de papel su obra emblemática Reportaje al pie de la horca, testimonio que reflejó el horror de la persecución y la firmeza de sus convicciones periodísticas frente a la represión brutal.

Historiadores de la comunicación señalaron que el texto de Fučík trascendió las fronteras europeas al convertirse en un símbolo universal de la libertad de prensa. La difusión póstuma de sus escritos evidenció el poder de la palabra para denunciar los abusos del poder autoritario e inspirar a futuras generaciones de comunicadores.

Con el paso de las décadas, la conmemoración amplió su propósito inicial para abordar los desafíos contemporáneos del oficio. Diversos analistas internacionales destacaron que la jornada constituye una oportunidad clave para exigir garantías de seguridad física y laboral a favor de los reporteros que cubren conflictos armados y tramas de corrupción.

En la actualidad, la fecha reafirma el valor del rigor y la ética profesional frente al avance del ruido digital. Recordar el legado de 1943 implica defender el derecho fundamental de la ciudadanía a recibir información veraz, plural y despojada de manipulaciones.

FUENTE : PRENSA LATINA

FOTO : REFERENCIAL