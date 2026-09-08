Secretaría de Salud de México ordena revisar cocinas hospitalarias por brote de salmonela

CIUDAD MCY.- El titular de la Secretaría de Salud de México, David Kershenobich, ordenó revisar las condiciones higiénico-sanitarias de los servicios de alimentación en todo el sistema público de salud del país. La instrucción se dio a conocer tres días después de hacerse público un brote de gastroenteritis infecciosa aguda por salmonela que afectó a 135 médicos residentes en el Hospital General de México Dr. Eduardo Liceaga.

El funcionario mexicano confirmó además que ya se empezó a investigar la situación en los otros institutos nacionales de salud y hospitales de referencia para identificar y atender oportunamente cualquier otro evento que pueda representar un riesgo.

Kershenobich detalló que instruyó a la Dirección General de Epidemiología, a la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), a la Comisión Coordinadora de los Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad, así como al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, al IMSS-Bienestar y Petróleos Mexicanos a realizar una revisión profunda y urgente en sus unidades hospitalarias.

Estas investigaciones deberán enfocarse en la preparación, almacenamiento, conservación y suministro de alimentos, además de las condiciones de cocinas y comedores, e informar sus hallazgos a la Secretaría de Salud.

El funcionario enfatizó que la prioridad ha sido proteger la salud de los residentes, atender a los afectados e investigar con rigor las causas del evento. Aseguró que las personas afectadas han recibido atención y se encuentran en buenas condiciones.

FUENTE : TELESUR

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