Alcaldía de Tovar impulsa proyecto estudiantil para fortalecer seguridad vial

CIUDAD MCY.- Siguiendo las políticas de atención comunitaria impulsadas por el Ejecutivo nacional y regional, la Alcaldía del municipio Tovar impulsó al sector educativo mediante el respaldo a proyectos que integran el aprendizaje académico con el bienestar social.

Para ello el equipo de la Dirección de Servicios Públicos, bajo la supervisión de Víctor Natera, se desplegó en las instalaciones de la Unidad Educativa Nacional Bolivariana “Martín Tovar”. El objetivo de este abordaje fue brindar el soporte técnico y operativo necesario para la ejecución de un proyecto sociocomunitario diseñado por los estudiantes de 5to año de Educación Media General.

La jornada se centró en la adecuación y optimización de dispositivos peatonales en las inmediaciones de la institución. Esta propuesta, nacida del diagnóstico y la creatividad de los propios estudiantes bajo la tutoría de la profesora Yeanette Bermúdez, busca ofrecer soluciones prácticas y tangibles que mejoren la seguridad y la movilidad de quienes hacen vida en el plantel y sus alrededores.

Para la gestión municipal este tipo de articulación es fundamental, ya que no solo permiten embellecer y hacer operativos los espacios públicos, sino que también empoderan a la juventud como agentes de cambio en su propio territorio, al vincular la formación académica con la acción directa, la Alcaldía de Tovar y la UENB “Martín Tovar” sientan un precedente de trabajo coordinado que prioriza la seguridad ciudadana y el desarrollo integral de los futuros bachilleres de la República.

MARÍA JOSÉ PARRA

FOTOS : CORTESÍA