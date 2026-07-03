Inameh prevé cielo de parcialmente nublado a fragmentado en varios estados

CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de Metrología e Hidrología de Venezuela (Inameh) prevé las siguientes condiciones climatológicas para las próximas 24 horas. En la madrugada y la mañana se estima cielo de parcialmente nublado a fragmentado en buena parte del país; asimismo, se prevén mantos nubosos asociados a lluvias y chubascos con actividad eléctrica al norte de la Guayana Esequiba, Amazonas, en los Llanos Centrales y Occidentales, sur de Lara, Yaracuy, Carabobo, Aragua y al sur del Lago de Maracaibo; y precipitaciones de menor intensidad en zonas de Bolívar, la Gran Caracas, los Andes y Falcón.

En horas de la tarde y noche se espera un aumento progresivo de la nubosidad, la cual podría estar acompañada de precipitaciones de variada intensidad y actividad eléctrica ocasional, en áreas al norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, sur de Anzoátegui, Sucre, este de Aragua, Bolívar, Amazonas, Llanos Occidentales, Andes, Lara, Yaracuy y Zulia. Igualmente, se esperan lluvias de menor intensidad en la Región Centro Norte Costero.

En Miranda, Distrito Capital y La Guaira: Se prevén mantos nubosos asociados a precipitaciones variables durante la madrugada y la mañana. Después del mediodía se estima que prevalezca nubosidad con lluvias dispersas, hasta horas de la noche, cuando la probabilidad de precipitaciones será menor.

El viento de componente sur-sureste, con velocidades rondando los 13 km/h. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19 °C y una máxima que podría alcanzar los 23 °C.

FUENTE : VTV

FOTO : CORTESÍA