Gobierno nacional atiende a afectados del sector pesquero tras sismos del 24-Jun

CIUDAD MCY.- En el Puerto de Playa Verde del estado La Guaira, autoridades del sector pesquero recorren diferentes puntos para atender a los afectados por los sismos del pasado 24 de junio.

En ese sentido, el ministro del Poder Popular de Pesca y Acuicultura, Juan Carlos Loyo, señaló que son siete puertos hasta Caraballeda y «desde el día 1 hemos estado atendiendo a los afectados, tenemos una gran organización».

Exhortó a los trabajadores de la pesca a que se mantengan firmes y en especial para la preservación de la vida. «Insistimos en ese mensaje de la presidenta (E) de la República, Delcy Rodríguez», agregó.

A su vez, indicó que el aspecto material se va a recuperar paulatinamente con seguridad, «porque los afectados van a tener ese proceso de reconstrucción para el bienestar del propio pueblo».

Por otro lado, sostuvo que en el puerto, se mantiene un grupo de pescadores donde fueron atendidos con alimentos, insumos médicos y combustible.

FUENTE: VTV

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