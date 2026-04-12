Venezuela lamenta tragedia por estampida en monumento histórico de Haití

CIUDAD MCY.- La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, en nombre del Gobierno y pueblo de ese país suramericano, manifestó este domingo,14 de abril, «su más profundo pesar por la trágica pérdida de vidas humanas ocurrida en la República de Haití, como consecuencia de la estampida registrada en la histórica Ciudadela Laferrière, que ha dejado decenas de víctimas fatales y numerosos heridos».

«Nos unimos al duelo que embarga a toda Haití ante esta lamentable tragedia, que enluta especialmente a la juventud presente en el lugar», agrega el comunicado oficial, a través del cual el Gobierno venezolano extendió sus condolencias a los familiares de los fallecidos y deseó una pronta recuperación a los heridos.

En el documento, se resalta el compromiso de apoyo incondicional hacia Haití, fundamentado en los lazos históricos de hermandad que unen a ambas naciones desde la época de los próceres Alexander Petion y Simón Bolívar.

El mensaje de apoyo surge en un momento de conmoción para el país caribeño ante el lamentable suceso en el monumento nacional, a unos 25 kilómetros de Cap-Haitien, en el norte de Haití.

El hecho ocurrió en el interior de la Ciudadela Henri, también conocida como menciona la misiva de Venezuela, Ciudadela Laferrière, un sitio declarado Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).

Según los reportes preliminares, el incidente se originó por una falta de oxígeno en las galerías del monumento, situación que fue agravada por condiciones meteorológicas adversas de fuertes vientos y lluvias. Estos factores desencadenaron una avalancha humana y una estampida que dejó un saldo de al menos 30 personas fallecidas.

El evento en ciudadela se trató de una fiesta privada denominada «Citadel Vibes 3.0», la cual fue promocionada a través de la plataforma TikTok por un joven con una audiencia superior a los 800 mil seguidores.

A pesar de que el evento requería un pago por ingreso y se llevó a cabo dentro del histórico lugar, la alcaldía del municipio de Milot, donde se encuentra el monumento, denunció que la actividad no contaba con los permisos ni la autorización de las autoridades locales.

Desde las 4:30 de la mañana del sábado 11 de abril, miles de jóvenes iniciaron el ascenso al punto más alto de la región para llegar a la fortaleza. La afluencia masiva de personas sobrepasó la capacidad de la estructura, que no está acondicionada para eventos de esta magnitud.

De acuerdo con los reportes, el recinto carece de salidas de emergencia y solo disponía de un acceso estrecho para el flujo de entrada y salida de asistentes. Bajo una persistente lluvia, el intento simultáneo de miles de personas por entrar y salir del lugar provocó una situación de sofocamiento.

Las autoridades locales hicieron un llamado a la responsabilidad y la prevención en eventos masivos, mientras se espera el esclarecimiento total de las circunstancias que rodearon esta tragedia en el histórico baluarte haitiano.

FUENTE: TELESUR

FOTO:CORTESIA