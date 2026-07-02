Inameh pronostica lluvias con actividad eléctrica y temperaturas de hasta 38 grados

CIUDAD MCY.- Autoridades del Instituto de Metrología e Hidrología de Venezuela (Inameh), prevén las siguientes condiciones climáticas para las próximas 24 horas. En horas de la madrugada y la mañana se estima cielo de parcialmente nublado a fragmentado en buena parte del país; asimismo, se prevén mantos nubosos asociados a lluvias y chubascos al norte de la Guayana Esequiba, Bolívar y Amazonas; y precipitaciones de menor intensidad en zonas de Nororiente, Llanos Occidentales y Centrales, Región Centro Norte y Zulia.

En horas de la tarde y noche se espera un aumento progresivo de la nubosidad, la cual podría estar acompañada de precipitaciones de variada intensidad y actividad eléctrica ocasional en áreas al norte de la Guayana Esequiba, Delta Amacuro, Monagas, sur de Anzoátegui, Sucre, Bolívar, Amazonas, Llanos centrales y occidentales, Andes, Yaracuy, Carabobo, Aragua y La Gran Caracas.

Mientras que para los estados Miranda, Distrito Capital y La Guaira las autoridades prevén nubosidad parcial que alterna con nubosidad fragmentada en horas de la mañana, con algunas lluvias dispersas. Después del mediodía se prevé un incremento paulatino de la nubosidad con algunas precipitaciones variables y descargas eléctricas en casi toda la entidad, principalmente sobre áreas de montañas.

El viento de componente sur-sureste, con velocidades rondando los 15 km/h. Las temperaturas oscilarán entre una mínima de 19°C y una máxima que podría alcanzar los 26°C.

FUENTE: EL FOCO

FOTO: CORTESIA