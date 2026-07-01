Gobierno nacional cuenta con 25 campamentos transitorios activos en todo el país

CIUDAD MCY.- El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Jorge Rodríguez, actualizó en un último balance que 25 campamentos transitorios ya han sido instalados en las zonas de contingencia luego de los sismos del pasado miércoles 24 de junio.

“Tenemos activos en este momento 25 campamentos, de los cuales 13 se encuentran en La Guaira, 8 en el Distrito Capital, 2 en Miranda, 1 en Carabobo y 1 en Yaracuy”, precisó el parlamentario.

De igual forma, aseguró que se “acelera en el proceso de dotación de tales campamentos para abrir un número importante” en los días siguientes.

6.461 RESCATADOS

Por otro lado, el presidente del Estado Mayor para la Creación de los Campamentos Transitorios indicó que un total de 6.461 personas han sido rescatadas hasta la tarde de este miércoles, gracias a la acción oportuna de más de 4.000 rescatistas y brigadistas internacionales.

Rodríguez añadió que se mantienen desplegados 26.000 funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, Policía Nacional Bolivariana, bomberos, rescatistas y 17.000 voluntarios.

El funcionario reportó que la cifra de personas afectadas por los sismos asciende a 26.403. Hasta la fecha se registran 2.295 fallecidos, 11.267 heridos y 12.841 damnificados en La Guaira, Caracas, Carabobo y Aragua.

RÉPLICAS EN DESCENSO

Las autoridades contabilizan 782 réplicas desde el 24 de junio, con frecuencia y magnitud en disminución

FUENTE : AGENCIAS

FOTO: CORTESÍA