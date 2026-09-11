Inaugurada fase estadal de los Juegos Deportivos Nacionales Comunales 2026

Más de mil 500 niños y niñas participarán en esta cita deportiva en diferentes disciplinas deportivas

CIUDAD MCY.- Con la participación de más de mil 500 niños y niñas en diversas disciplinas deportivas, se llevó a cabo la inauguración de la fase estadal de los Juegos Nacionales Comunales en el estado Aragua.

El evento, realizado en las instalaciones del Poliderportivo los Samanes, estuvo encabezado por el presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), Carlos España, quien estuvo acompañado por el secretario sectorial del Poder Popular para las Comunas y Movimientos Sociales, Manuel Pérez, y el secretario de la Juventud y Deporte de la entidad, Yonanthan Hernández.

En el marco de la activad, el presidente del IRDA destacó que la competencia comunal servirá como preámbulo para la conformación de la delegación que representará al estado en la Fase Nacional, la cual tendrá sedes y subsedes asignadas en la región central del país.

ARAGUA ES CICLISMO

De igual manera, la máxima autoridad deportiva regional invitó a la población a asistir al Campeonato Nacional Menor de Ciclismo, un evento que reunirá en Aragua a más de 350 atletas provenientes de 15 estados del país. La agenda competitiva iniciará formalmente este martes a las 8:30 de la mañana con el ciclismo de pista en el Velódromo “Carlos Anzola” de la Villa Olímpica “David Concepción”.

El cronograma del certamen ciclístico continuará el sábado en el Kartdromo de Maracay y el domingo tendrán el cierre de la avenida Casanova Godoy con el ciclismo en su modalidad de ruta. A su vez, España resaltó que este despliegue forma parte de la preparación regional de cara a los Juegos Nacionales Juveniles programados para el mes de noviembre.

“Nos estamos preparando para enfrentar lo que será la fase nacional e invitarlos al Campeonato Nacional Menor de Ciclismo que arranca el día martes desde el Velódromo de la Villa Olímpica David Concepción” manifestó España.

SAMUEL ZAVALA

FOTOS : CORTESIA GRISBEL ANARE