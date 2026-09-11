Tigres de Aragua anunció inició de sus prácticas oficiales

El conjunto felino confirmó el calendario de entrenamientos en Maracay para la temporada 2026-2027 de la LVBP
CIUDAD MCY.-La organización Tigres de Aragua informó a la fanaticada y medios de comunicación el inicio de sus entrenamientos de pretemporada, con miras a la jornada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que tendrán lugar en el Estadio José Pérez Colmenares.
El calendario de actividades iniciará el jueves 24 de septiembre con el llamado a los lanzadores y receptores, en una primera fase de entrenamientos que permitirá al cuerpo técnico evaluar la condición física del picheó y la receptoría de la novena aragüeña, de cara al arranque de la contienda.
Posteriormente, el lunes 28 de septiembre está pautada la incorporación de los jugadores de posición, quienes se sumarán a la concentración Del equipo. Con este segundo grupo se completará la plantilla de peloteros.
Con la convocatoria, el conjunto bengalí afina los detalles logísticos y deportivos para afrontar el nuevo campeonato del béisbol profesional venezolano.
THAIMARA ORTIZ
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