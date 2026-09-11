Tigres de Aragua anunció inició de sus prácticas oficiales

El conjunto felino confirmó el calendario de entrenamientos en Maracay para la temporada 2026-2027 de la LVBP

CIUDAD MCY.-La organización Tigres de Aragua informó a la fanaticada y medios de comunicación el inicio de sus entrenamientos de pretemporada, con miras a la jornada 2026-2027 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), que tendrán lugar en el Estadio José Pérez Colmenares.

‎El calendario de actividades iniciará el jueves 24 de septiembre con el llamado a los lanzadores y receptores, en una primera fase de entrenamientos que permitirá al cuerpo técnico evaluar la condición física del picheó y la receptoría de la novena aragüeña, de cara al arranque de la contienda.

‎Posteriormente, el lunes 28 de septiembre está pautada la incorporación de los jugadores de posición, quienes se sumarán a la concentración Del equipo. Con este segundo grupo se completará la plantilla de peloteros.

‎Con la convocatoria, el conjunto bengalí afina los detalles logísticos y deportivos para afrontar el nuevo campeonato del béisbol profesional venezolano.

THAIMARA ORTIZ

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