Inaugurada segunda fase de los Juegos Deportivos Nacionales Comunales en Mariño

En esta etapa competirán jóvenes en un rango de edad de entre 8 y 12 años que representan a las 29 comunas que hacen vida en el municipio.

CIUDAD MCY.- En una jornada marcada por el entusiasmo y la integración el municipio Santiago Mariño dio inicio a la Segunda Fase de los IV Juegos Deportivos Nacionales Comunales (JDNC) 2026 con la participación de más de 650 atletas en 11 disciplinas deportivas.

La actividad se llevó a cabo en la Comuna «Cilia Flores» específicamente en la cancha de usos múltiples «Mata Caballo», y estuvo encabezada por Franklin Cardillo, ministro del Poder Popular el Deporte, Carlos Guzmán, alcalde de la jurisdicción y Carlos España, presidente del Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), quiénes celebraron junto a la muchachada atlética mariñense la apertura de la nueva fase deportiva.

En el encuentro, las autoridades constataron que los JDNC 2026 no solo buscan lograr la masificación deportiva en la entidad, sino que también la iniciativa trata de fomentar lugares de sano esparcimiento para fomentar las actividades físicas tanto en jóvenes como en adultos.

Durante su intervención, el ministro del deporte, Franklin Cardillo felicitó a la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez por la extraordinaria agenda de trabajo que ha desarrollado en el estado en materia deportiva.

«Llegue y quede impresionado por cómo está el Instituto Regional del Deporte de Aragua (IRDA), la gobernadora Joana Sánchez junto a su equipo de trabajo ha desempeñado una extraordinaria gestión en materia deportiva , porque están llevando la actividad física y el deporte en cada rincón y en cada comunidad del estado así que mis más sinceras felicitaciones».

Asimismo, el ministro Carrillo anunció que por los grandes alcances que ha tenido Aragua, el Ejecutivo Nacional ha establecido que el estado será sede de dos grandes competencias.

«La presidenta, Delcy Rodríguez ha designado al estado Aragua como, sede de los Juegos Nacionales Comunales y los Juegos Nacionales Juveniles».

Por su parte, el alcalde Carlos Guzmán precisó que en esta etapa competirán jóvenes en un rango de edad de entre 8 y 12 años que representan a las 29 comunas que hacen vida en el municipio.

«Con la participación de más de 650 atletas, nuestros chamos se preparan para avanzar a la fase intermunicipal y posteriormente buscar la representación deportiva del estado Aragua en 11 disciplinas».

Asimismo, Guzmán indico que además de los deportes grupales en esta edición se incorporaron competencias de juegos tradicionales, tales como las metras y el trompo con el objetivo de promover los valores de la identidad aragüeña.

Finalmente, el alcalde de Mariño subrayó que los JDNC será una jornada para captar nuevos talentos locales quiénes darán todo por el todo en futuros campeonatos nacional.

IRENE RODRÍGUEZ

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