Inaugurados cuatro espacios recreativos y deportivos en Sucre

El mandatario municipal manifestó que los espacios activados están 100% óptimos y acondicionados para el desarrollo de diversas actividades

CIUDAD MCY.- En el marco de la semana de inauguraciones el Alcalde del municipio Sucre, Wilson Coy reinauguró de manera simultánea cuatro obras destinadas a fomentar el desarrollo de actividades recreativas, físicas y deportivas para el bienestar de los habitantes.

La ruta de obras se realizó en la Comuna Rafael Urdaneta donde el alcalde Coy acompañado del pueblo reabrió las puertas de la cancha de usos múltiples, el estadio «Vicente Dugar», el polideportivo Rafael Urdaneta, así como también las del parque infantil y biosaludable.

El mandatario municipal manifestó que los espacios reinaugurados están 100% óptimos y acondicionados para el desarrollo de diversas actividades.

«Aquí tenemos la cancha deportiva, el estado y el polideportivo donde nuestra juventud atlética estará desarrollando las disciplinas de fútbol, kickingball, béisbol y voleibol, además también tenemos nuestro parque infantil y biosaludable donde nuestra gente podrá disfrutar y compartir en familia».

Coy denominó a la agenda de actividades como la “Semana de Inauguraciones” ya que desde el lunes 7 de septiembre ha puesto en marcha importantes obras en la localidad.

«Esta semana nosotros la llamamos la semana de las inauguraciones, porque se han realizado aperturas importantísimas como escuelas, parques, canchas y otros, además continuaremos con otras obras».

Asimismo, el mandatario subrayó que la juventud deportiva del municipio Sucre está preparada para debutar en los Juegos Deportivos Comunales.

«Ya nos estamos preparando para los Juegos Comunales que inician la próxima semana, abriendo las puertas de estos espacios para que toda la comunidad participe y sumemos importantes medallas para Aragua».

Durante la apertura de estos espacios, el mandatario local hizo la entrega oficial de indumentaria deportiva a los atletas de la disciplina de béisbol, con el objetivo de brindar la dotación necesaria para el desarrollo de la disciplina.

SUCRENSES GOZAN DE ESPACIOS

Las familias de la Comuna “Rafael Urdaneta” expresaron su alegría al ver materializado cuatro espacios de formación y sano esparcimiento.

Elsida Tillero mencionó que tendrá una nueva actividad que hacer en las tardes. «Me vendré hacer ejercicio junto a mis vecinas para el beneficio de nuestras salud y por supuesto estaré al pendiente de los juegos de los muchachos para venir a disfrutarlos».

Finalmente, Sara Correa afirmó que gracias a las obras, la comuna es más bonita. «Estoy feliz de ver estos cuatro espacios aquí, porque sin duda esto es un gran cambio para nuestra Comuna y estoy agradecida con el Alcalde y la gobernadora Joana Sánchez por brindarnos espacios lindos y seguros».

IRENE RODRÍGUEZ

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