“Oktober Beer Fest” de la Colonia Tovar arriba a su 46° edición

Un ambiente familiar y organizado, presentaciones musicales y dancísticas, además de sorpresas será parte de las atracciones esperadas para tradicional evento

‎Hasta la fecha de presentación, la municipalidad maneja 70% en reservaciones

CIUDAD MCY.- ‎El municipio Tovar está preparado para los eventos tradicionales y turísticos de mayor impacto, el “Oktober Beer Fest 2026”. El festival cervecero más importante del país tendrá lugar el próximo mes, desde el jueves 08 hasta el domingo 11 de octubre.

‎Durante el encuentro con los medios de comunicación, el comité organizador anunció que la edición 46° será en las instalaciones del Hotel Freiburg y esperan superar, tanto las expectativas como capacidades, de años anteriores.

‎Como ya es característico de cada año, tendrán la venta y exposición de cervezas artesanales propias de la Colonia Tovar, además de las reconocidas marcas nacionales, para contar con la experiencia en la que se podrá degustar gran variedad de presentaciones.

‎Un factor diferenciador de otras jornadas es que, en esta ocasión se realizará la venta de tickets para las bebidas alcohólicas y los asistentes podrán adquirirlas directamente en diez stands, como forma de autoservicio para agilizar la entrega. De igual manera, un grupo de meseros realizará las entregas por mesas, todo para que el público disfrute de una mejor atención.

‎Sobre la gastronomía, existirá una gran oferta con platos típicos europeos con el estilo coloniero, entre ellos rodilla de cerdo y salchichas alemanas.

‎En cuanto al estacionamiento, no habrá disponibilidad en el sitio de desarrollo, por lo que la Alcaldía del municipio Tovar, a través de la Dirección de Turismo, y el comité organizador dispondrán paradas y transporte en sitios estratégicos, por un costo asequible.

‎Sitios para el transporte:

‎*Parque Moritz

‎*Banco Bicentenario

‎*Banco Mercantil

‎*La Alcaldía

‎*Los Claveles

‎*Rancho Alpino

‎

‎CRONOGRAMA SORPRESA

‎Se espera el inicio de actividades a partir de las 12:00 del mediodía hasta horas de la madrugada, con presentaciones musicales y dancísticas en vivo, muchas de ellas expresiones culturales y tradicionales del enclave alemán y otras adaptadas a las diversas preferencias.

‎Un punto a destacar es que, el cronograma oficial será una sorpresa, por lo que deben estar al tanto de las redes sociales del festival para conocer los detalles del itinerario.

‎Sobre las dinámicas de entretenimiento habrán juegos tradicionales, como desafío de la jarra de nueve kilogramos con capacidad para un litro de cerveza, que los participantes deberán levantar y consumir utilizando una sola mano, y el concurso de leñadores, por mencionar algunos.

‎Por tratarse de un ambiente familiar, donde los menores de edad deben ingresar con sus representantes legales, también se habilitarán espacios para actividades destinadas a los más jóvenes.

‎TURISMO Y SEGURIDAD

‎Hasta la fecha de presentación del evento, la municipalidad registra 70% de reservaciones, que esperan alcance el 100% en los próximos días, al tratarse de días con significativo impacto para el crecimiento turístico y económico.

‎Por este motivo, más de 250 funcionarios de los cuerpos de Seguridad y Prevención Ciudadana mantendrán un despliegue, orientado a garantizar el orden y resguardo de la jurisdicción, para evitar cualquier incidencia y ofrecer respuesta inmediata en caso de presentarse alguna.

‎Serán cuatro los días de diversión y entretenimiento que esperaran por los turistas nacionales e internacionales. Para la adquisición de las entradas ya se encuentran disponibles en el sitio digital de Creatiket.

‎

‎THAIMARA ORTIZ

‎FOTOS | KAREN RODRÍGUEZ