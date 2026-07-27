Incendios forestales avanzan hacia instalaciones nucleares y militares en Francia

CIUDAD MCY.- En la región de Burdeos, Francia, los incendios forestales amenazan industriales espaciales, de misiles y aeronáuticas, así como la infraestructura nuclear en el suroeste del país, informa reporte de Sputnik Mundo.

Al respecto, señala que el fuego avanza hacia las instalaciones de la compañía aeroespacial ArianeGroup, la cual alberga una planta de fabricación de combustible para los misiles balísticos M51, que equipan a los submarinos nucleares franceses.

El reporte añade que se encuentran bajo amenaza las infraestructuras de la compañía aeroespacial Dassault, de la empresa Roxel, al igual que el campamento militar de Souge y el centro nuclear CEA-CESTA.

Además, medios locales refieren que la empresa francesa de tecnología y software Lectra anunció el cierre temporal de sus instalaciones en la región afectada.

AVN / FOTO CORTESÍA