ONU impulsa atención en salud mental a sobrevivientes del doble sismo en Venezuela

CIUDAD MCY.- La Oficina de la Organización de Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (Ocha, por sus siglas en inglés) prioriza la atención en la salud mental a los sobrevivientes del doble terremoto en Venezuela.

La jefa de la Ocha, Vanessa May, declaró que, tras la primera fase de atención, la salud mental de los sobrevivientes está entre las principales preocupaciones.

“El trauma que generan estos dos eventos ha sido grave y pensamos en los niños. La atención diferenciada es muy importante también, porque este evento no afectó de la misma manera a niños, niñas; a los adultos mayores, por ejemplo. Las personas con discapacidad, cómo diseñamos programas específicos para estas personas de acuerdo con sus necesidades”, explicó la funcionaria de la ONU.

May destacó la importancia de determinar las necesidades de cada grupo y continuar estableciendo una planificación para los siguientes meses.

Por otra parte, la jefa de la oficina resaltó que han enfocado el trabajo en ocho estados para atender específicamente las necesidades derivadas de la contingencia.

AVN / FOTO CORTESÍA