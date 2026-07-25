Incendios forestales en bosques franceses alcanzan casi 98 mil hectáreas destruidas

CIUDAD MCY.- El avance de los incendios forestales ya devoró más de 98 mil hectáreas de bosques en Francia desde el comienzo de este año, gran parte de ellas en esta semana, declaró el ministro del Interior Laurent Nuñez.

Al menos 197 mil personas debieron ser evacuadas como medida preventiva en los departamentos surorientales de Gironda y Landes, en estos momentos los más afectados, con casi 60 mil hectáreas destruidas por las llamas, solo desde el martes pasado.

Nuñez afirmó, además, que mil militares con sus respectivos medios técnicos respaldan la labor de casi tres mil bomberos movilizados en Gironda, Landes y en el sureño departamento de Var.

La población de al menos siete comunidades del ala oriental de la región metropolitana de Burdeos debió ser evacuada a centros especialmente preparados para acoger un gran número de personas, donde reciben alimentación agua y medios para dormir, refieren los medios locales.

El titular del Interior señaló que los bomberos cuentan con el apoyo de al menos 18 medios aéreos para combatir las llamas, incluidas algunas naves aéreas donadas por seis países europeos, tras una demanda de ayuda hecha por el presidente Emmanuel Macron.

FUENTE : XINHUA

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