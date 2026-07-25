Oficializan a Jair Bolsonaro como candidato presidencial de Brasil

CIUDAD MCY.- El Partido Liberal de Brasil (PL), que lidera el expresidente Jair Bolsonaro, oficializó este sábado como candidato presidencial a su hijo mayor, el senador Flávio Bolsonaro, para las elecciones presidenciales del próximo mes de octubre.

«Flávio fue escogido por su padre para dar continuidad al proyecto que ya funcionó. Eres el candidato en nombre del país y de millones de brasileños, que Dios ilumine tu camino», dijo el presidente del PL, Valdemar Costa Neto, en la ceremonia de proclamación, en el interior del estadio de fútbol Pacaembu, en São Paulo, en la que tiene previsto participar el mandatario argentino, Javier Milei.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, sucederá así a su padre, inhabilitado, condenado y en prisión domiciliaria por «liderar» una trama golpista tras perder las elecciones de 2022 frente al actual gobernante, Luiz Inácio Lula da Silva, que se presentará a la reelección a sus 80 años.

Costa Neto, antes de exaltar a Flávio, se acordó del padre de este, a quien definió como el «mayor líder que jamás vio» en su vida.

FUENTE : EL FOCO

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