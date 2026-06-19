Inces Aragua atendió a más de 133 mil participantes en los primeros seis meses

CIUDAD MCY.- El Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (Inces) del estado Aragua, registró un alcance de 133.620 participantes atendidos durante el primer semestre del año 2026. Esta cifra fue ofrecida por la gerente regional Alba Galindo, quien explicó que se consolidó las metas de formación integral fijadas por la institución en los ámbitos de entidades de trabajo, centros de formación, unidades educativas y sector militar.

‎La institución, orientada a la preparación de la clase trabajadora para su incorporación al proceso social de trabajo, reportó la participación de 66.692 mujeres y 66.928 hombres. El grupo con mayor afluencia se ubicó entre los 27 y 59 años de edad con 61.975 ciudadanos, seguido por la juventud de 14 a 17 años con 34.642, el renglón de 18 a 26 años con 25.000 personas, y los adultos mayores de 60 años en adelante con 11.792 integrados.

‎‎El reporte estadístico reflejó un cumplimiento superior a las metas fijadas en diversos sectores. En el ámbito de Unidades Educativas se contabilizaron 25.554 participantes. Las Entidades de Trabajo alcanzaron las 33.986 incorporaciones, mientras que los Centros de Formación Socialista (CFS) sumaron 18.821 estudiantes. Por su parte, los sectores de Comunas, Misiones, Penitenciario y Virtual registraron 27.782, 19.542, 1.396 y 2.198 participantes, respectivamente.

‎‎Alba Galindo, gerente regional del Inces Aragua, destacó el despliegue técnico e institucional en la entidad, «nosotros venimos desarrollando todos nuestros programas formativos en las distintas fases en nuestro estado», precisó Galindo.

‎‎Cabe destacar que, la infraestructura regional del organismo consta de 15 centros activos distribuidos en el territorio aragüeño, donde se mantienen 1.600 formaciones y presencia activa en 311 empresas. Respecto al Programa Nacional de Aprendizaje (PNA), un total de 326 empresas aportantes cumplen con esta obligación legal en la región, lo que permite el desarrollo de 14 formaciones estadales y el beneficio directo de 1.844 aprendices activos.

Galindo resaltó el valor de esta iniciativa, que cumplió 21 años de creación el pasado 1 de junio, «el Inces es una herramienta importante de capacitación para nuestros jóvenes también porque le da las herramientas a nivel formativo de cómo trabajar y cómo estar en el campo laboral de acuerdo a las necesidades de la empresa, pero también a la capacidad que tiene el aprendiz y a lo que quiere», señaló.

La directora regional concluyó afirmando que seguirán trabajando arduamente para alcanzar nuevas metas en el segundo semestre del año y continuar consolidándose como un referente en la formación técnica, fortaleciendo su liderazgo y compromiso con la comunidad.

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