GBA fortalece el sistema hídrico en el municipio Libertador

Con la puesta en funcionamiento de una perforación y la entrega de tuberías que aumentarán la capacidad operativa de la red del suministro del vital líquido potable en las comunidades de La Carrizalera Sur y El Encanto

CIUDAD MCY.- Como parte de las acciones orientadas al fortalecimiento de los servicios públicos para garantizar el buen vivir de los aragüeños, se llevó a cabo la entrega de la rehabilitación del Pozo de Agua de La Carrizalera Sur, en el Municipio Libertador.

La obra hídrica, que es fruto del trabajo organizado de la Comuna “Gigantes de la Revolución” y su Agenda Concreta de Acción, permitirá optimizar el suministro de agua de dos comunidades, incrementando de esta forma la calidad de vida y el bienestar social de los habitantes del punto y circulo de la zona.

La puesta en funcionamiento de este pozo estuvo encabezada por la gobernadora Joana Sánchez, acompañada por el diputado a la Asamblea Nacional (AN), y enlace político del municipio Libertador, Manuel Hernández, el secretario general de Servicios Públicos en la entidad, Rodolfo Ramírez, junto a las familias beneficiadas.

Con este nuevo logro en materia de servicios públicos, los habitantes de la localidad beneficiada ahora tienen acceso a agua potable de manera regular, lo que radica en una mejora significativa en su calidad de vida.

En ese mismo contexto, para fortalecer la red del vital líquido en Libertador, la vocera de la Aragüeñidad informó sobre la entrega de 6.200 metros de tuberías para fortalecer el sistema de agua potable en 9 comunidades.

“Nos encontramos en el municipio Libertador, en Palo Negro, activando un pozo de agua potable que va a suministrar a dos comunidades, la Carrizalera Sur y el Encanto, además están llegando las mangueras para la aducción de 9 comunidades”, afirmó la gobernadora Sánchez.

Finalmente, la mandataria agradeció a la presidenta encargada Delcy Rodríguez, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas, Juan Luces y al ministro del Poder Popular de Atención de las Aguas, Carlos Mast, por su apoyo constante con la consolidación de los servicios públicos para otorgar mayor suma de felicidad posible a los aragüeños.

YORBER ALVARADO

FOTOS : CORTESIA