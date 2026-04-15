Sistema hídrico de Aragua se fortalece con la entrega de 28 equipos

Esta acción, enmarcada en la Segunda Trasformación, tiene el objetivo de favorecer a cuatro municipios del estado Aragua

CIUDAD MCY.- Durante el Plan de Optimización de los Servicios Básicos, en el marco de la Segunda Transformación de la Ley Orgánica de las 7 Transformaciones, la gobernadora Joana Sánchez lideró la entrega de 28 equipos hídricos destinados a fortalecer el suministro de agua potable en los municipios Girardot, Santiago Mariño, Libertador y José Félix Ribas.

Este equipamiento, enviado por la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, se constituye por 14 bombas y 14 motores, esto con el objetivo de garantizar “Ciudades Humanas para el Buen Vivir”.

Durante la jornada, la vocera de la Aragüeñidad estuvo acompañada por distintas autoridades, entre ellas: la directora del Ministerio de Aguas en Aragua, representantes de la Vicepresidencia de Obras Públicas, directivos de la Hidrológica Venezolana (Hidroven), el secretario general para la Transformación de Ciudades Humanas y Servicios Públicos, Rodolfo Ramírez; y el alcalde del municipio de Santiago Mariño, Carlos Guzmán.

“Estamos desde aquí profundamente agradecidos por todo el esfuerzo que hace el Gobierno nacional, los entes ministeriales, el Ministro del Poder Popular para las Aguas y el presidente de Hidroven a nivel nacional, Jhonn Alonzo” expresó Sánchez.

La vocera del Pueblo Aragüeño reafirmó el compromiso de las autoridades en mantenerse desplegados en cada una de las 191 comunas para asegurar el cumplimiento de las metas en servicios públicos.

“Seguimos desplegados en cada uno de los municipios, garantizando la Segunda Transformación” concluyó la mandataria regional, enfatizando la articulación entre los distintos niveles de gobierno para la mejora de servicios.

MUNICIPIOS FAVORECIDOS

Libertador: Pozos Aviadores #5 y #6

Pozos Aviadores #5 y #6 Girardot: Pozos Cardiológico y Anticanceroso

Pozos Cardiológico y Anticanceroso Ribas: Pozo 23 La Mora

Pozo 23 La Mora Mariño: Pozos Casa Portuguesa, Pantin I, Samán Tarazonero, Brisas de Los Ángeles, San Joaquín I, Valles de San Joaquín, El Cambur, Aldea El Mácaro, Buganvilias y La Represa

SAMUEL ZAVALA

FOTOS : GBA