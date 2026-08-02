Infraestructura y servicios públicos reciben intervención en FLA

Las jornadas de trabajo contemplaron la adecuación de la red de distribución en Moream Soto y el mantenimiento de la Autopista Los Aviadores, con labores orientadas a mejorar la infraestructura urbana del municipio

CIUDAD MCY .- La recuperación y adecuación de la infraestructura municipal sumó una nueva intervención en Francisco Linares Alcántara (FLA), donde se dio inicio a la sustitución de 18 metros de colectores en la calle 100 de Moream Soto.

Los trabajos en la red de distribución permitirán mejorar las condiciones del sistema hidráulico en esta comunidad, mediante la renovación de un tramo de tubería necesario para garantizar una atención más efectiva a las familias del sector.

La intervención forma parte de las acciones dirigidas a atender requerimientos asociados a los servicios públicos, con labores enfocadas en la adecuación de la infraestructura urbana y la generación de respuestas oportunas para los habitantes de la jurisdicción.

MANTENIMIENTO PERMANENTE

De manera paralela, el equipo del Servicio Autónomo para el Manejo Integral del municipio Francisco Linares Alcántara (Sapmidsdfla) se desplegó en la autopista Los Aviadores para desarrollar labores de limpieza y desmalezamiento en este importante eje vial.

Las cuadrillas realizaron trabajos destinados a conservar las áreas adyacentes a la vía en condiciones adecuadas, favoreciendo la movilidad de conductores y usuarios que diariamente transitan por este corredor estratégico.

Con estas intervenciones, la localidad mantiene una planificación orientada al cuidado de sus servicios esenciales, la atención de su infraestructura y la preservación de espacios públicos que forman parte de la dinámica cotidiana de sus comunidades, siguiendo las instrucciones de la presidenta encargada, Delcy Rodríguez; la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez y el alcalde Víctor Bravo.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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