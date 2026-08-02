Materiales de construcción llegan a familias damnificadas en Tovar

Habitantes del campamento transitorio Las Hernández recibieron insumos para la rehabilitación habitacional tras las afectaciones generadas por el doble evento sísmico registrado el pasado 24 de junio

CIUDAD MCY .- Familias damnificadas por el doble evento sísmico ocurrido el pasado 24 de junio en el municipio Tovar recibieron materiales de construcción destinados a la rehabilitación de sus viviendas, durante una jornada desarrollada en el campamento transitorio Las Hernández.

La iniciativa fue encabezada por el alcalde de la localidad, Maximiliano Suárez, junto al equipo de Gobierno Municipal, como parte de las acciones de atención dirigidas a las familias que resultaron afectadas por la contingencia sísmica y que actualmente permanecen en este espacio de resguardo temporal.

Los materiales otorgados serán empleados en las labores de recuperación habitacional, en articulación con las políticas impulsadas por la presidenta de la República, Delcy Rodríguez; el ministro de Obras Públicas y Servicios, Juan Ramírez Luces; la presidenta del Plan Venezuela Renace, Jacqueline Faria, y la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez.

La jornada contó con el acompañamiento de funcionarios de la Policía del municipio Francisco Linares Alcántara, bajo la dirección del comandante Gabriel Contreras, quienes brindaron respaldo durante el despliegue efectuado en el campamento transitorio Las Hernández.

La atención a los habitantes afectados por el movimiento telúrico forma parte del trabajo coordinado entre los distintos niveles de Gobierno para atender las necesidades derivadas de la emergencia y propiciar condiciones para la recuperación de los hogares impactados en la municipalidad.

REINYMAR TOVAR | CIUDAD MCY

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