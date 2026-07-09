Ingenieros nacionales e internacionales evalúan trabajos en Aeropuerto de Maiquetía

CIUDAD MCY.- Diversas autoridades nacionales e internacionales lideraron una jornada de inspección técnica en las instalaciones del Aeropuerto Internacional de Maiquetía Simón Bolívar, con el objetivo de evaluar la infraestructura del lugar tras el impacto del doble sismo registrado el pasado 24 de junio.

El vicepresidente Sectorial de Obras Públicas y Servicios, ingeniero Juan José Ramírez, acompañado de ingenieros internacionales, recorrió las áreas operativas y zonas de servicios estratégicos del principal terminal aéreo del país donde se ejecutan labores de rehabilitación.

“Todo un equipo multidisciplinario se encuentra evaluando, restaurando y asegurando cada espacio para restablecer la total normalidad en el menor tiempo posible”, indicó Ramírez.

El propósito central de estas evaluaciones conjuntas con expertos extranjeros es determinar diagnósticos científicos precisos que permitan avanzar de forma segura en la fase de reconstrucción, mitigación de riesgos y estabilización de los servicios públicos esenciales en las zonas afectadas por la contingencia.

FUENTE: EL FOCO

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