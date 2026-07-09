Sector petrolero mantiene abastecimiento de combustible para maquinarias en labores de rescate

CIUDAD MCY.- La ministra del Poder Popular para Hidrocarburos, Paula Henao, anunció que se recibieron un millón 500 mil litros de combustible que van a soportar la atención de diesel para la maquinaria que se usa en las labores de rescate y de atención prioritaria para la emergencia.

Asimismo indicó que, todo el equipo del ministerio, en conjunto con su estatal PDVSA, están desplegados para atender de manera inmediata toda la necesidad de la población y como responsabilidad prioritaria todo lo que tiene que ver con el surtido del combustible que demanda el estado La Guaira para las operaciones de búsqueda.

De igual forma, sostuvo que el sector está en completa normalidad y en operación para atender las necesidades del pueblo con producción propia. «Estamos juntos con todo el equipo en atención para que no falte el combustible en ningún lado y en especial para las maquinarias que están en el lugar de mayor magnitud de los sismos», agregó.

A su vez, recalcó que en el estado La Guaira, el surtido de gasolina, gasoil y diesel ha sido muy tranquilo y natural. Añadió que la industria petrolera «prácticamente» no tuvo afectación, sin embargo, en La Guaira sí hubo daños, que ya han sido atendidas. Señaló que instalaron tres estaciones adicionales para mejorar la movilidad, especialmente en las zonas afectadas por este fenómeno.

FUENTE: VTV

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