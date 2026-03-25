Vecinos de Las Mayas cuentan con servicio de agua potable por tuberías

Entre los planes de gestión municipal destaca la activación de todos los pozos, con miras a tener nuevas fuentes del vital líquido y disminuir la dependencia del Parque Nacional Henri Pittier

CIUDAD MCY.- Con la activación de un pozo de agua e instalación de 600 metros de tubería de 4 pulgadas, los habitantes del Sector Las Mayas, en el municipio Mario Briceño Iragorry, vuelven a disfrutar un servicio constante de agua potable.

“El trabajo se extendió por dos semanas, para hacer las conexiones pertinentes, la instalación de válvulas para la presurización de los callejones Apure 1, Apure 2, Apure 3”, así lo dio a conocer el alcalde Brullerby Suarez.

Con el apoyo del Ejecutivo nacional, regional y organización de los vecinos, se logró el hito, pues esta zona dependía de las captaciones del Parque Nacional Henri Pittier y, en la temporada de verano eran afectados por la sequía. Ahora, disfrutaran de tres días programados, que se dividirán por Zona A y Zona B.

“Estamos en pruebas, apenas es el segundo rebombeo que hacemos hacia la zona, eso nos va a permitir la evolución y monitoreo del sistema”, informó el burgomaestre.

La reapertura del paso de agua por tuberías, así como la instalación de nuevas estructuras, suele generar fugas y desperfectos, por lo cual los equipos de labores públicas mantienen un despliegue activo por las distintas calles para ejecutar la reparación de fugas.

NUEVAS ALTERNATIVAS

Las áreas altas de la jurisdicción suelen abastecerse de riachuelos y manantiales del Henri Pittier, sin embargo, las altas temperaturas del periodo, incendios forestales y falta de lluvia disminuyen significativamente los niveles de agua.

Ese contexto motivó a las autoridades a buscar nuevas alternativas para ofrecer respuesta a las necesidades básicas de la población. Uno de los proyectos en marcha es la reactivación de todos los pozos que existen dentro del territorio y la perforación de otros para disminuir la dependencia de las fuentes montañosas.

“Hasta la fecha tenemos 32 pozos rehabilitados, aún nos falta la reactivación del que se ubica en el Sector 1 (…) queremos dejar el agua de la montaña solamente a los sectores de la parte alta como El Piñal, Los Rauseos, Caja de Agua, Corral de Piedra, debido a que allí no podemos perforar”, explicó la máxima autoridad local.

La nueva meta es brindarle a los residentes del sector Arias Blanco un servicio eficiente, mediante la perforación de un pozo.

PUEBLO AGRADECIDO

Ricardo Corniel, vecino de Las Mayas: “estamos contentos, teníamos más de cuatro años sin recibir agua por tubería, dependíamos exclusivamente de un manantial, pero en este momento ya ese servicio no lo tenemos disponible; yo soy uno de los vecinos de las casas que están en el punto más alto de la zona”.

THAIMARA ORTIZ

FOTOS: CIUDAD MCY CORTESÍA