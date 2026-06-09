Inicia consulta pública de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico

CIUDAD MCY.- En la sede del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica (Mppee), en Caracas, se dio inicio al proceso de consulta pública del Proyecto de Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Sistema y Servicio Eléctrico, una iniciativa orientada a garantizar la sostenibilidad del sistema y promover la modernización del servicio en el país.

Esta propuesta, aprobada el pasado 2 de junio en primera discusión por la Asamblea Nacional (AN), contempla 42 artículos (31 artículos a reformar y 11 nuevos propuestos) que buscan robustecer la infraestructura eléctrica en el territorio. Además, plantea mejorar la protección del sistema eléctrico con la participación de empresas mixtas que tributen a la modernización de las instalaciones y equipos que integran el Sistema Eléctrico Nacional (SEN).

Durante su intervención, el ministro de Energía Eléctrica, Rolando Alcalá, recordó que las sanciones han generado un impacto negativo en el sistema eléctrico del país. Sin embargo, destacó el alto compromiso de la clase trabajadora para superar la situación coyuntural en el sector.

Asimismo, detalló que la reforma busca dar paso a un sistema mixto y responsable que apunte al desarrollo de los distintos sectores económicos del país, donde los protocolos operativos y técnicos respondan a las necesidades de los venezolanos.

Por su parte, el vicepresidente sectorial de Obras Públicas y Servicios, Juan José Ramírez, subrayó que este debate “es el primer paso para la modernización que necesita el sector eléctrico en el país (…) impulsado por la presidenta encargada de la República, Delcy Rodríguez”.

También resaltó “la gran batalla” que ha dado el pueblo venezolano ante la imposición de medidas coercitivas unilaterales, al tiempo que señaló que esta propuesta de reforma parcial forma parte de “ese conjunto de acciones para fortalecer el sistema eléctrico”, con la participación de la clase trabajadora y a través de un plan estratégico diseñado para robustecer la infraestructura eléctrica.

FUENTE: VTV

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