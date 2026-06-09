Asamblea Nacional se suma a la consulta para reestructuración y reingeniería del Gobierno

CIUDAD MCY.- Como parte de la consulta nacional para la elaboración de una propuesta de reestructuración y reingeniería del Gobierno, este martes se instaló un debate con representantes de la Asamblea Nacional (AN), en Caracas.

Héctor Rodríguez, responsable de la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno, resaltó la importancia de que el Poder Legislativo se involucre en este proceso, pues «seguramente surgirán temas que deberán pasar por el andamiaje jurídico».

Asimismo, pidió que la jornada de este martes «sea el punto de inicio de un debate amplio en las regiones, a través de los diputados, de las distintas comisiones de la Asamblea Nacional y de todos los sectores políticos».

«Que se genere un debate para conseguir consenso (…) Es un tema que, si lo trabajamos juntos, le va a hacer bien al país», concluyó.

Por su parte, el primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, expresó que al ser la función legislativa y de Gobierno basada en procesos “dinámicos y continuos”, es prudente proponer que haya en el Parlamento una comisión permanente de reestructuración y reingeniería que revise constantemente la pertinencia de las leyes y adaptarlas, si es necesario, a cada momento histórico.

Infante cree además que la Comisión Presidencial para la Reestructuración y Reingeniería del Gobierno no debe quedarse “solamente para resolver lo que es en algún momento una crisis, una situación” y que “permanentemente debe estar revisándose y evaluándose el funcionamiento de las instituciones del Gobierno.

Propuso la conformación de un equipo parlamentario para hacer un inventario de instituciones y trámites que fueron creadas por mandato legislativo para ponerlo a disposición de la Comisión Presidencial.

PACTO CONTRA EL BUROCRATISMO

El diputado Antonio Ecarri consideró que para el buen resultado de esta reestructuración y reingeniería del Gobierno es necesario «un diagnóstico a fondo» para así atinar a las debidas correcciones.

Agregó que el país hay «consenso» en el deseo de «un mejor gobierno», que sea «mucho más eficiente» y «más transparente».

«Yo creo que eso incluso tiene que ir más allá (…) tenemos que ir a un pacto de Estado antiburocratismo» (…) que garantice un cambio a fondo en la administración pública, un cambio a fondo en la cultura», acentuó.

FUENTE : PRENSA VICEPRESIDENCIA SOCIAL

FOTO : CORTESÍA