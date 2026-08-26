Inicia Plan Nacional de Caracterización del Rebaño Bovino

CIUDAD MCY.- Se anunció el inicio del despliegue nacional del Plan de Caracterización del Rebaño Bovino como un paso fundamental para lograr la certificación internacional de nuestro país como territorio libre de fiebre aftosa. Así lo informó el ministro del Poder Popular para la Agricultura y Tierras, Vladimir Padrino López.

Esta fase del programa nacional tiene como propósito llevar a los equipos directamente al territorio, predio por predio, para conocer cuánto ganado se tiene, dónde se localiza, en qué unidades productivas se encuentra y en qué condiciones productivas y sanitarias se desarrolla la producción.

Padrino López explicó que el plan se planificó bajo el concepto de la territorialidad, de forma descentralizada, por gobernadores y gobernadoras.

«Este plan estará conducido de manera descentralizada por los gobernadores y gobernadoras de todo el país, quienes bajo su liderazgo aglutinarán a todas las fuerzas regionales para llevar a término este propósito de carácter estratégico para la Nación, donde se estima tener resultados dentro de 120 días», agregó.

FUENTE: VTV

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