Inicia Plan Nacional de Caracterización del Rebaño Bovino

CIUDAD MCY.- Para avanzar en la estrategia de consolidar a Venezuela como un multidestino, representantes de las Cámaras de Turismo regionales sostuvieron una videoconferencia de trabajo con la ministra del Poder Popular para el Turismo, Daniella Cabello.

Cabello destacó que este encuentro parte de la convicción de que el desarrollo turístico nacional se edifica desde cada región, con la escucha activa de quienes conocen de primera mano sus potencialidades y desafíos. «Cada estado tiene una identidad única: costas, montañas, llanos, selvas, ciudades, pueblos, gastronomía, tradiciones y experiencias que conforman la enorme diversidad que Venezuela ofrece al turista nacional e internacional», añadió.

El espacio permitió articular esfuerzos entre el sector público y privado para acompañar a los Prestadores de Servicio Turísticos, impulsar nuevos productos y generar oportunidades de desarrollo y bienestar en las comunidades locales.

La ministra destacó que el trabajo conjunto es clave para que cada región encuentre en el turismo una vía de crecimiento económico sostenible, y apuntó que desde el ministerio de Turismo se dará seguimiento a las propuestas planteadas, a través de mesas de trabajo permanentes, con el fin de convertir el potencial de cada estado en experiencias concretas para los visitantes.

FUENTE: MINTUR

FOTO: CORTESÍA MINTUR