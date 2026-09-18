Inicia segunda jornada de diálogo entre representantes de la Asamblea Nacional y exdiputados de 2015

CIUDAD MCY.-Se dio inicio a la segunda jornada de diálogo entre la Asamblea Nacional y los exdiputados opositores del año 2015 en Caracas, en favor del bienestar del pueblo venezolano.

Esta mesa de diálogo es liderada por el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, junto a la exdiputada Dinorah Figuera. La sesión tiene como propósito continuar la hoja de ruta conjunta para la atención de los temas acordados por ambas partes el pasado 12 de agosto, fecha en que culminó el primer ciclo de conversaciones.

Vale recordar que, durante el primer encuentro, en un primer punto, se resaltó la aprobación de la metodología de funcionamiento de esta iniciativa y de las mesas técnicas.

Asimismo, como segundo punto, instalaron dos mesas técnicas: una para la atención de la emergencia por el evento sísmico y otra para el fortalecimiento de la democracia, el Poder Judicial y el Poder Electoral. Como tercer punto, el informe indica que se desarrollaron cinco sesiones de trabajo con las mesas técnicas y cinco plenarias entre ambas delegaciones.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL