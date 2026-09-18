Gran Misión Venezuela Renace favorecerá a más de 17 mil personas con 2067 financiamientos

CIUDAD MCY.-Como parte de la Gran Misión Venezuela Renace, dos mil 67 financiamientos favorecerán a más de 17 mil personas de Caracas y La Guaira, afectadas por los sismos del pasado 24 de junio, informó la presidenta de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, durante un acto donde entregó viviendas rehabilitadas en la parroquia Santa Teresa en Caracas.

«Estamos enfocados en el financiamiento para apoyar compras en el mercado secundario; todo en su conjunto nos debe llevar a solucionar lo más rápido posible el impacto que ha tenido el terremoto en la vida de los venezolanos», explicó Rodríguez.

«A mí me emociona mucho cada vez que tengo este tipo de actividades donde entregamos viviendas recuperadas, porque es la emoción de volver a casa», acotó la jefa de Estado.

De esta manera, Rodríguez expresó que las personas presentes en campamentos transitorios tendrán sus respectivas viviendas y que además se dispone de viviendas unifamiliares de transición, para evitar la sobrepoblación de campamentos.

Finalmente, invitó a los ciudadanos a participar en la Consulta Popular Nacional del próximo 18 de octubre, además de aclarar que en esta elección se suman las juntas de condominio.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA REFERENCIAL