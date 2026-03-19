Inician Fiestas de Elorza con Gran Joropazo

CIUDAD MCY.- El estado Apure se viste de fiesta con las tradicionales Fiestas de Elorza, en esta oportunidad en honor a San José y en homenaje al joropo.

En la actividad más emblemática del Llano venezolano, las calles de Elorza se convirtieron en canto y baile, celebración que reunió a decenas de agrupaciones folklóricas y puso a vibrar a toda la ciudad, con el ritmo inconfundible del joropo llanero, reafirmando la vigencia de esta expresión como pilar de la identidad venezolana.

Por su parte, el gobernador del estado Apure, Wilmer Rodríguez, luego del acompañamiento de la actividad, dio a conocer algunas cifras que acompañaron esta festividad nacional.

“Se dieron cita 39 agrupaciones con más de 800 participantes, que bailaron al son del arpa, el cuatro y las maracas, en vivo desde el puente Lauro Carrillo hasta El Rincón del Veguero, en un recorrido de más de 2 kilómetros que pusieron a vibrar, al son del zapateo de las alpargatas, las calles de lo más criollito del mapa”, expresó.

La máxima autoridad del estado añadió que “esta es nuestra identidad, nuestra cultura viva y la tradición que recorre nuestras venas, es el joropo que nos une y nos define como venezolanos”.

El cronograma oficial de las Fiestas de Elorza 2026, arrancó con los tradicionales repiques de campanas, a la par con la tercera válida de toros coleados y el color del Festival Internacional del Muralismo.

De igual forma, los niños asistentes pudieron disfrutar a su vez de las festividades programadas para los adultos de juegos tradicionales y el talento infantil del Elorzanito de Oro, hasta la elegancia de la coronación de la Reina de las Fiestas de Elorza.

FUENTE CIUDAD CCS

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