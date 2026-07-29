Inician trabajos de rehabilitación en la clínica especializada Sorocaima

El objetivo de este proyecto es optimizar el entorno mejorando espacios para atender las necesidades de los residentes

CIUDAD MCY.- En el marco del inicio del Plan “Venezuela Renace” se realizó la primera jornada de rehabilitación la clínica especializada de Sorocaima.

Este trabajo se desarrollará de forma conjunta entre el Gobierno Bolivariano de Aragua y con la Corporación de Salud del Estado (Corposalud) con el propósito de darle un embellecimiento al área de la clínica especializada de Sorocaima, centro de salud al cual los residentes de Mariño acuden ya que brinda atención durante las 24 horas.

Entre las áreas en las que se estarán realizando mejoras se encuentran el área de emergencia, hospitalización, consultas, enfermerías, nebulización y las salas de parto, destacando que la misma se estará realizando por fases.

Por otra parte, el alcalde del municipio Mariño, Carlos Guzmán, afirmó que más de 5 mil familias se verán beneficiadas con esta rehabilitación, además de contar con la dirección de infraestructura junto al equipo de Serpumar y el equipo comunal de Sorocaima.

“La salud representa el primer vértice de acción en el ámbito social; esto se complementa, principalmente, con el fortalecimiento de la infraestructura médica” expresó el alcalde Guzmán.

Por otro lado, el vocero de la comuna “El Indio Sorocaima”, Abdael Hernández afirmó que la comunidad se sentirá satisfecha con esta rehabilitación, ya que esta es una necesidad que sufría el territorio, y que a través de la gestión del Gobierno nacional, regional y municipal, se estarán observando los resultados del trabajo que se realizará en la clínica que abarca comunidades como Arturo Michelena, 19 de Abril, Güerito, Cesar Rodríguez Palencia e incluso Francisco Linares Alcántara.

SAMUEL ZAVALA | CIUDAD MCY

FOTOS:CORTESÍA