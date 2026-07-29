Aragua avanza en comercialización turística con impulso al sector hotelero y posadas

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo continuo por parte del Gobierno Bolivariano de Aragua, a través de la vocera de la Aragüeñidad, Joana Sánchez, con el fin de fortalecer la economía regional y continuar posicionando a la entidad como uno de los destinos más atractivos del país, se llevó a cabo una importante reunión de trabajo con los prestadores de servicios turísticos y la directiva del Aeropuerto Nacional Tacariguas con el objetivo de consolidar estrategias efectivas para la comercialización de la red hotelera y de posadas de la región.

La reunión contó con la participación de la secretaria de Turismo, Delia Torrealba; la secretaria general de Gobierno, Belén Arteaga; y la directora del Aeropuerto de Aragua Tacarigua, Caryl Bertho, quienes junto a los empresarios y emprendedores del sector hotelero evaluaron nuevas rutas de acción y paquetes promocionales.

En el encuentro se abordaron temas clave como la optimización de la conectividad aérea, la mejora en la recepción de visitantes y la creación de alianzas estratégicas que permitan proyectar la oferta de alojamiento y servicios turísticos en las diferentes subregiones aragüeñas.

Con estas acciones, el Gobierno regional reafirma su compromiso de seguir trabajando de la mano con el sector privado y así consolidar al estado Aragua como una potencia turística en el país.

PRENSA EQUIPO REGIONAL DE TURISMO

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