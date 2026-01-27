Iniciará activación de programas de atención para pacientes cardiovasculares y con cataratas en todos los estados del país

Ciudad MCY. – La presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que en las próximas horas se estará activando en los hospitales públicos de Venezuela, el servicio y programa para atender pacientes con cataratas, así como a los que necesiten de atención en salud cardiovascular.

Asimismo, informó que esta asistencia médica incluirá la colocación de marcapasos, cirugía de cataratas y la realización de cateterismo; esto como parte del Plan por la Salud y la Vida 2026 para Venezuela.

Durante la actividad, la Presidenta Encargada resaltó que este plan comenzará en el Hospital Universitario de Caracas, ya que esta iniciativa tiene como fin, ampliar las capacidades de este sector y fortalecer la atención integral del pueblo venezolano

En este orden de ideas, la Mandataria venezolana acotó que estos casos han sido captados a través de la aplicación VenApp y el 1 x 10 del Buen Gobierno, mediante los cuales se ha realizado un análisis con el equipo de la ministra del Poder Popular para la Salud, Nuramy Gutiérrez.

Es importante subrayar que el pasado 14 de enero, Rodríguez aseveró que «como primer compromiso de este plan es que cada dólar que ingrese a Venezuela, de nuestra industria petrolera y gasífera, sea destinado a atender los requerimientos de salud del pueblo venezolano».

Por otra parte, reiteró su agradecimiento al presidente de Brasil, Lula Da Silva, quien inmediatamente el día 3 de enero del presente año, brindó su mano amiga y solidaria a Venezuela enviando medicamentos e insumos para atender a los pacientes renales.

FUENTE: PRENSA PRESIDENCIAL

FOTO: CORTESÍA del