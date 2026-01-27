Aprobada reforma parcial de Ley de la Función de la Policía de Investigación

CIUDAD MCY.-La Asamblea Nacional (AN) sancionó este martes, en segunda discusión, el Proyecto de Reforma de la Ley del Estatuto de la Función de la Policía de Investigación.

Tras su aprobación en el seno del Parlamento, el texto fue remitido al Ejecutivo nacional para su respectiva promulgación, en cumplimiento de lo establecido en el artículo 213 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.

El primer vicepresidente de la AN, Pedro Infante, destacó que esta reforma tiene como objetivo central regular de manera integral el funcionamiento de la dinámica interna de este cuerpo de seguridad, para optimizar sus procesos y estructura.

Durante el debate, el diputado Nicolás Maduro Guerra resaltó la importancia estratégica del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) para la estabilidad del país.

“Cuando se habla del CICPC, es hablar de una columna silenciosa pero fundamental de la República, es hablar de justicia que se investiga con rigor, de delitos que no quedan en la sombra y de un Estado que asume su responsabilidad a la hora de proteger al pueblo con la verdad, profesionalismo y legalidad”, manifestó el parlamentario.

Maduro Guerra enfatizó que la institución trasciende la labor policial convencional para convertirse en un ente científico, técnico y humano. Bajo esta premisa, señaló que en un país que apuesta por la paz, “investigar bien no es un lujo, es una necesidad moral y democrática”.

El parlamentario subrayó que el propósito último de cada investigación es brindar respuestas concretas a las víctimas y sus comunidades, lo que permite cerrar heridas y restaurar la confianza en las instituciones.

“En Venezuela el delito no es tolerado, pero tampoco se combate con arbitrariedad, sino con inteligencia, conciencia y con apego a la Ley”, resaltó.

Enfatizó que la existencia de una institución fortalecida permite construir una sociedad “más segura, más justa y más humana”.

Finalmente, el diputado comentó que este nuevo marco legal representa un reconocimiento directo a las mujeres y hombres que integran las filas del CICPC, y dignifica su labor diaria en pro de la verdad.

FUENTE: VTV

FOTO: CORTESÍA