Iniciaron trabajos de escarificación en la Avenida Aragua de Maracay

CIUDAD MCY.- En un esfuerzo conjunto por elevar la calidad de vida de los ciudadanos y garantizar seguridad vial a la población aragüeña, iniciaron los trabajos de escarificación en la avenida Aragua, para posteriormente iniciar con el asfaltado de esta importante vía ubicada en el municipio Girardot.

Esta rehabilitación se alinea estrictamente con la Segunda Transformación (2T) “Ciudades Humanas para el Buen Vivir” y con el Plan Derecho a la Ciudad, cuyo objetivo es crear espacios urbanos más humanos, ecológicos y funcionales.

En la principal arteria vial las cuadrillas de la alcaldía utilizan la maquinaria adecuada para efectuar la escarificación, logrando así el total éxito de los trabajos para garantizar una infraestructura en óptimas condiciones.

Para posteriormente la mezcla asfáltica en caliente y lograr la pavimentación en la vía, que permitirá el desplazamiento seguro de los vehículos.

Cabe resaltar que estas acciones forman parte del plan de transformación vial, que ejecutado por la gobernadora Joana Sánchez con el apoyo del alcalde, Rafael Morales, y no solo responde a las necesidades inmediatas de movilidad y seguridad, sino que también proyecta un modelo de desarrollo urbano sostenible, donde cada obra consolida el derecho a la ciudad y el bienestar de los aragüeños.

YORBER ALVARADO

FOTOS :CORTESIA