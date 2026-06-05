Toma forma construcción del Paseo El Cacao en la Av. Casanova Godoy

En la obra que se encuentra ubicada en la arteria vial que conecta a los municipios Girardot y Santiago Mariño, se realizan labores de construcción de nuevas áreas, instalación de parques recreativos, deportivos, zonas de ornato y caminerías para los ciudadanos y ciudadanas

CIUDAD MCY.- La consolidación de espacios para la recreación, el esparcimiento y el encuentro familiar se están cristalizando en la Avenida Casanova Godoy de Maracay, dónde avanza a pasos agigantados la construcción del Paseo el Cacao.

El proyecto, enmarcado en el Plan de la Aragüeñidad y el Plan Derecho a la Ciudad, impulsado por la gobernadora Joana Sánchez, busca garantizar áreas urbanas más humanizadas para el disfrute de las familias aragüeñas y la colectividad en general.

La obra, que se encuentra ubicada en la arteria vial que conecta a los municipios Girardot y Santiago Mariño, es ejecutada por la empresa estadal Vías de Aragua y contempla la intervención de 2 mil metros cuadrados.

En ese sentido, las cuadrillas especializadas se encuentran ejecutando labores de construcción de nuevas áreas, instalación de parques recreativos, deportivos, zonas de ornato y caminerías para los ciudadanos y ciudadanas.

Es importante mencionar que este proyecto no es un hecho aislado de las políticas públicas que se ejecutan en el estado Aragua, forma parte de las acciones orientadas por la presidenta encargada Delcy Rodríguez y la ministra del Poder Popular para el Transporte, Jacqueline Faría, en perfecta articulación con la gobernadora Joana Sánchez, de otorgar espacios para el desarrollo de los aragüeños.

YORBER ALVARADO

FOTOS:CORTESIA