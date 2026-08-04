Inició Registro Único de Vivienda en Aragua

Con puntos de atención la urbanización Bosque Lindo y las residencias Abitare 2002, el objetivo principal tuvo como propósito organizar el retorno seguro a los hogares de las familias afectadas por el doblete sísmico que sacudió la entidad el pasado 24 de junio

CIUDAD MCY.- En el marco del Plan Venezuela Renace que impulsa la presidenta de la Republica, Delcy Rodríguez, la ministra del Poder Popular para Hábitat y Vivienda, Paola Posani, junto a la gobernadora del estado Aragua, Joana Sánchez, anunciaron el inició del Registro Único de Vivienda para atender de forma directa a las familias de la entidad que se vieron afectadas por el doble sismo ocurrido el pasado 24 de junio en el país.

Con un despliegue simultáneo, las autoridades acompañaron el comienzo del censo en los puntos de atención en el urbanismo Bosque Lindo, ubicado en el municipio Santiago Mariño, y las Residencias Abitare 2002, del municipio Girardot, espacios en los que la ministra y la gobernadora inspeccionaron las estructuraras de estas edificaciones.

La alta funcionaria subrayó que este registro es únicamente para las familias damnificadas por el siniestro natural.

“La presidenta decidió hacer un registro único de vivienda para las personas afectadas por el terremoto, es fundamental resaltar esto, ya que sabemos que hay crecimiento vegetativo y otros aspectos importantes, pero lo importante en este momento es por el doblete sísmico”, enfatizó Posani.

En el mismo orden de ideas, la máxima autoridad de la cartera de hábitat y vivienda destacó que este censo permite conocer los datos precisos de los aragüeños.

“Estamos en Aragua, hoy empezamos el registro, no nos vamos hasta que no terminemos con todo el registro vamos a quedarnos hasta que culminemos en los dos municipios, Mariño y Girardot, porque eso nos permite caracterizar las familias y tener una información completa de la situación de cada uno de los núcleos del hogar’’ afirmó.

La ministra también explicó que la información de este registro se cruza con las bases de datos de diferentes organismos estatales, esto con el objetivo de ofrecer transparencia de los datos y facilitar que una comisión designada realice la asignación de las soluciones habitacionales a las familias afectadas.

“Este registro tiene una base técnica que limpia toda la información. Y la asignación de vivienda no lo hace nada más el Ministerio de Vivienda, es un equipo interdisciplinario donde está la Vicepresidencia Social y están vinculados todos los entes a nivel nacional donde se cruza la información”, puntualizó.

TRABAJO MANCOMUNADO POR VENEZUELA

La titular del despacho de Vivienda afirmó que el Ejecutivo nacional está «planificando para la emergencia y para el futuro» y, en ese contexto, también planifica una regeneración del territorio.

“Nosotros tenemos un plan nacional que vamos a discutirlo con la gobernadora, es decir, estamos reiniciando obras del Ministerio de Hábitat y Vivienda que primero las evaluamos técnicamente y luego seguimos para finalizar esas obras y entregarlas”

Asimismo, la autoridad nacional mencionó sobre las entregas de viviendas en el ámbito nacional.

“Tenemos en nuestro plan entregar 4 mil viviendas este año a nivel nacional, mientras que el año próximo serían 7 mil, eso ocupa casi todos los estados del país’’ afirmó.

En ese mismo contexto, la ministra anunció que hizo un llamado a los diferentes organismos en materia de vivienda para trabajar de manera mancomunada por el país.

“Yo hoy hice un llamado para unirme con todas las escuelas de arquitectura del país, la banca privada, la Cámara de la Construcción, la Cámara Bolivariana de la Construcción y la Cámara Inmobiliaria, porque yo creo que aquí tenemos que todos trabajar conjuntamente”, señaló.

¿CÓMO ES EL REGISTRO?

La cartera de hábitat y vivienda informó que los ciudadanos jefes o jefas de su hogar deben presentar en físico su cédula de identidad o indicar el número de la misma, así como disponer de los datos de su núcleo familiar.

Seguidamente, el Registro Único de Vivienda se efectúa mediante una plataforma tecnológica del Ministerio de Hábitat y Vivienda, integrada con las bases de datos del Sistema Patria, el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime).

Finalmente, el jefe de su hogar debe presentar la dirección del inmueble afectado. En caso de no contar con documento de identidad, el sistema permitirá validar su identidad mediante huella dactilar.

Posani aseguró que el censo es rápido. “Este registro es muy rápido, nosotros estamos limitando de que sea rápido, si deben tener toda la información en mano. Al finalizar el registro van a tener un código QR que va a ser el elemento que nos permita entrar a cualquier forma de solución para el tema de las viviendas hechas por el Estado’’ concluyó la ministra de Vivienda.

YORBER ALVARADO | CIUDAD MCY

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